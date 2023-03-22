毒品快篩試劑外交 調查局將送友邦6300組

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）法務部調查局今天表示，鑑識科學處開發出「廣篩型毒品快篩試劑組」，可同時檢測7種常見毒品，將提供6300組試劑給台灣友邦或友好國家，強化外交合作關係。

調查局新聞稿指出，行政院自民國106年起推出「新世代反毒策略」行動綱領，其中毒品檢驗部分以邊境防疫、強化檢驗為2大主軸，為實踐「拔根斷源，阻絕供給」的目標，必須更有效強化毒品檢驗能力，確實阻絕毒品於境外。

調查局指出，鑑識科學處去年整合開發出最新的「廣篩型毒品快篩試劑組」，有成本低廉、低誤判率及高靈敏度的優點，可同時檢測海洛因、甲基安非他命、古柯鹼、K他命、一粒眠（FM2）、卡西酮類合成毒品及苯丙酮原料等7種常見毒品，並能篩驗95%以上的台灣毒品原料案件。

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調查局表示，「廣篩型毒品快篩試劑組」目前僅提供第一線緝毒人員使用，今年1月提供財政部關務署300組，一同執行「截毒於關口」與「邊境防疫」的防毒戰略；另以「毒品快篩試劑國際共享計畫」來申請113年毒品防制基金計畫，預計提供6300組試劑給友邦或友好國家的緝毒機關。

調查局指出，109年間曾致贈「廣篩型卡西酮快篩試劑」給諾魯、吐瓦魯、帛琉、馬紹爾、巴拉圭、宏都拉斯、瓜地馬拉及尼加拉瓜等8個邦交國，以及泰國、越南、印尼、馬來西亞及菲律賓等5個友邦國家；另透過調查局駐泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸及印度等7國法務秘書親送試劑給當地緝毒機關，共享最新緝毒利器，有效維繫雙邊外交關係。（編輯：張銘坤）1130322