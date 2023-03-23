司法外交再跨一大步 台德簽署刑事司法互助協議

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「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」簽署典禮23日舉行，法務部長蔡清祥（右起）、駐德國台北代表處代表謝志偉、德國在台協會處長許佑格與外交部次長田中光合影。中央社記者謝幸恩攝 112年3月23日

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）法務部今天表示，完成簽署「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」，此為台灣與歐洲國家間所簽署的第7個屬於刑事司法合作類協議，將有助司法互助及引渡合作。

今天簽署儀式包括法務部長蔡清祥、駐德國台北代表處大使謝志偉及德國在台協會處長許佑格、外交部次長田中光等人共同見證，期望透過類似協議，得以開拓台灣外交更寬廣空間，持續為世界做貢獻。

蔡清祥於致詞時表示，台灣及德國同為追求民主、自由、法治且理念相近的國家，自民國102年間雙方已簽署「移交受刑人及合作執行刑罰協議」，至今已完成7名受刑人移交，這份協議也保障2國人民權益，奠定堅實的法制基礎；另一方面，今天簽署的協議，也是在原有合作基礎上再往上升級。

這次協議為繼波蘭、斯洛伐克、英國、丹麥、瑞士後，台灣與歐洲國家間所簽署第7個屬於刑事司法合作類的條約、協定（議）及備忘錄，為台灣的國際合作再創新頁。

新聞稿指出，這份協議於106年起推動洽簽，期間遭逢疫情考驗及台灣外交困境，後來經過多年磋商、談判才達成共識；這份協議也約定台德權責機關（法務部與德國聯邦法務局）的司法互助請求，可以書面或電子方式先行，包含包含聯合偵查團隊、資產凍結與分享、視訊訊問等。（編輯：龍柏安）1120323