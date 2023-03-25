涉中國窩藏洪政軍 學甲槍擊幕後指使王文宗遭押

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南地檢署持續偵辦台南學甲88槍槍擊案，昨天拘提企圖出境的幕後指使者、在中國窩藏「紅龜」洪政軍的前學甲鎮民代表會主席王文宗，今天訊後向台南地方法院聲押禁見獲准。

台南地檢署昨天拘提企圖出境的「幕後指使者」王文宗；專案小組調查，王文宗曾2度前往中國，提供酒店客房窩藏洪政軍，資助生活開銷及提供手機、門號作為聯絡之用。

南檢認定王文宗涉犯藏匿人犯、槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，今天向台南地院聲押禁見獲准。

至於王文宗為何是「幕後指使者」，南檢不願透露，也讓學甲88槍槍擊案犯案動機依舊撲朔迷離。

王文宗是台南市學甲區知名人士，曾任前台南縣學甲鎮代會主席，目前是學甲大廟慈濟宮董事長，在學甲虱目魚和中國契作期間，王文宗是雙方主要窗口。

台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，槍手孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

幕後指揮的洪政軍及孔祥志在案發後陸續潛逃出境，策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男先後遭逮收押；洪政軍、孔祥志今年1月在中國落網，2月引渡回台，孔祥志被收押，洪政軍因他案發監執行。（編輯：張銘坤）1120325