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王文宗涉學甲槍擊案獲交保 南檢將提抗告

2023/4/1 17:00（4/1 17:53 更新）
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學甲慈濟宮董事長王文宗（前）涉窩藏學甲槍擊案涉案者遭押，抗告成功以70萬元交保。（中央社檔案照片）
學甲慈濟宮董事長王文宗（前）涉窩藏學甲槍擊案涉案者遭押，抗告成功以70萬元交保。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南1日電）涉嫌窩藏台南學甲槍擊案涉案者的學甲慈濟宮董事長王文宗，遭台南地檢署拘提聲押獲准，王文宗抗告成功，台南地方法院今天凌晨更裁以70萬元交保，南檢表示，將提抗告。

台南地檢署發言人許嘉龍今天告訴中央社記者，南檢收到台南地院裁定書後，將研擬向台灣高等法院台南分院提起抗告。

台南地檢署3月24日拘提企圖出境的王文宗到案，隔天依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌向台南地院聲請羈押禁見獲准，王文宗不服提起抗告，台灣高等法院台南分院昨天撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

台南地院重開羈押庭，因難以認定王文宗和學甲槍擊案共犯有何犯意聯絡或行為分擔情形，何況藏匿人犯罪最重本刑3年以下有期徒刑，因此，地院今天凌晨裁定王文宗以新台幣70萬元交保、限制住居及出境出海8個月。

王文宗是台南市學甲區知名人士，曾任前台南縣學甲鎮代會主席，目前是學甲大廟慈濟宮董事長，在學甲虱目魚和中國契作期間，王文宗是雙方主要窗口。他涉嫌2度前往中國提供酒店客房窩藏涉及台南學甲88槍槍擊案幕後指揮的「紅龜」洪政軍，資助生活開銷及提供手機、門號作為聯絡之用，遭南檢拘提到案。（編輯：郭諭儒）1120401

#王文宗
#南檢
#台南地院
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