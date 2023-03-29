三重警誤打民眾案互控傷害 被毆男：等待司法偵辦

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（中央社記者王鴻國新北29日電）三重警誤打民眾案 原要抓的通緝犯因毒品案被逮，但涉打人員警及被打的黃姓男子互控傷害官司仍在審理中。黃男表示，警方逮人原就應採正常程序，不能逕毆而不讓人有辯解機會。

蘆洲警方今天宣布偵辦毒品案，日前攔車逮獲3人，在車中查獲海洛因等毒品，其中李姓嫌疑人就是三重警方去年欲逮捕的通緝犯，當時卻一時誤認而打傷黃姓路人。

新北市三重警分局永福所江姓、翁姓2名員警去年9月20日晚間執勤時，誤認黃男是李姓通緝犯，在逮捕時毆傷黃男，黃男事後對2名員警提告傷害、妨害自由及妨害名譽，而2名員警也對黃男提告傷害並提民事賠償。

案發後，三重分局對2名員警各記過1次，調職警備隊，所長申誡2次處分。據了解，李姓通緝犯也於去年9月22日因槍砲案落網並解送檢方，在檢方召開偵查庭後釋放，而李男日前再因涉夾娃娃機台竊案遭三重分局通報蘆洲分局攔查，已是第2次落網。

警民互告案雖曾經過調解程序，但最後仍調解破裂。黃男曾在時代力量黨籍立委邱顯智陪同下在立法院開記者會，盼新北市長侯友宜幫他主持公道。黃男也在邱顯智陪同下到三重分局厚德派出所領取到案通知書，前新北市警察局長黃宗仁也到場表達歉意。

黃男今晚向中央社記者表示，李姓通緝犯今天在蘆洲警方正常程序下逮捕，也凸顯三重警方若用正常程式逮捕嫌疑人，他就算被誤認也不致於遭痛毆，去年遭員警誤認痛毆時就沒有讓他有辯解的機會。

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他表示，三重警想抓的通緝犯落網過程，凸顯警察依正常程序執法的重要性，才不會因警察違法而戕害人民。他看到通緝犯的落網照片，只能用天差地遠來形容，他和通緝犯外表明顯差異還能被誤認，這樣的人還適合當警察嗎？還要長官們一直出來幫擦屁股，賠罪道歉，還賠上所有警察形象。

他強調，他和涉毆的員警互控傷害的案子仍在司法程序，檢察官僅有2月23日開過一次偵查庭後就沒消息，因此，他只能繼續等待漫長的司法偵辦程序。（編輯：李錫璋）1120329