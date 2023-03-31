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台南男警遭女子控涉跟騷 南檢向法院聲押

2023/3/31 21:28
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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市1名女子報警指稱遭林姓男子持續糾纏，並以通訊軟體傳訊息騷擾，警方發現林男具警職身分，成立專案小組調查後移送檢方偵辦，南檢今天向法院聲請羈押禁見。

台南市政府警察局永康分局晚間發布新聞稿指出，日前受理1名女性民眾報案，指稱遭林姓男子持續糾纏且不斷利用通訊軟體傳送訊息，林男還前往被害者工作地點騷擾，使被害人感到身心俱疲，甚至惶恐到不敢出門上班，最後在親友陪同下向警方報案。

永康警分局指出，警方立即成立專案小組查處，顧及林男具警職身分，秉持不掩飾、不庇護、勿枉勿縱的態度從嚴、從速追查究責，除依法開立書面告誡、約制告誡林男，偵訊後於下午將林男移送台南地檢署偵辦。

有媒體報導，涉案的林姓男子為年約40多歲的2線3星內勤警官，曾有婚姻但目前單身，疑似因處理房地產認識任職於房仲業的被害人，但警方並未公開證實相關資訊。

台南地檢署發布新聞稿指出，林姓員警涉犯性騷防治法與跟蹤騷擾防制法，經檢察官訊問後，認為犯嫌重大，且有串證及反覆實施性騷擾行為之虞，向法院聲請羈押禁見。

台南市警察局指出，將依後續偵查結果，從嚴處理。（編輯：謝雅竹）1120331

#跟蹤騷擾防制法
#員警
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