馬祖魚汛期遏阻中船越界 海巡署快打艦隊進駐

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每年3至9月為馬祖魚汛期，為防範中國漁船、快艇越界及抽砂船靠近附近海域作業，海巡署除持續申請大型艦支援外，也申請特勤隊進駐支援，2日抵達馬祖。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年4月2日

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）每年3至9月為馬祖魚汛期，海巡署今天表示，為防範中國大陸籍漁船、快艇越界及抽砂船靠近附近海域作業，除持續申請大型艦支援外，也申請特勤隊進駐支援，並於今天抵達馬祖。

海巡署金馬澎分署第十（馬祖）海巡隊今天發布新聞稿表示，馬祖魚汛期間，為防範中國大陸籍漁船、快艇越界及抽砂船靠近馬祖附近海域作業，以及維護台灣漁業和國土資源，已持續向艦隊分署申請大型艦支援，且近期已有苗栗艦及八里艦支援馬祖海域巡邏。

此外，也向偵防分署申請特勤隊進駐馬祖支援，並於今天抵達馬祖，後續將由第十一巡防區指揮部統合特勤隊及馬祖海巡隊巡防艇能量守護馬祖海域。

金馬澎分署指出，為因應馬祖海域情勢，今年4月起共有3艘特勤突擊快艇進駐馬祖海域，利用特勤突擊艇船體吃水淺、操控靈活、耐航性及船速高等特性，配合馬祖海巡隊各噸級海巡艇及CP多功能快艇，以勤務靈活調度、船艇快速性能共同打擊越界中國大陸籍船隻，並強化馬祖海域執法力度，發揮海巡署「快打艦隊」優勢。

海巡署表示，馬祖海巡隊將聯合偵防分署特勤隊持續發揮船艇靈活機動性能，全面加強驅離、取締等強勢作為。

同時，漁民若在海上作業發生狀況或發現中國大陸籍漁船蹤跡時，請撥打海巡「118」服務專線或馬祖海巡隊服務專線「0836-22647」，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。（編輯：蕭博文）1120402