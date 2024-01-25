前高樹鄉長開公務車出遊報銷油錢 二審判緩刑免囚

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）屏東縣前高樹鄉長廖文賢開公務車載家人前往東部和台中旅遊，但全程4019元油錢報公帳核銷，一審遭依背信罪判8月，二審高雄高分院維持刑度，但宣告緩刑3年，需付公庫15萬。

屏東地方法院審理時，廖男辯稱這趟旅程是公務行程，行前也有先聯絡時任花蓮縣長傅崐萁，告知要送去10箱鳳梨，回程則是因女兒在台中上學，所以開中橫去台中讓女兒下車等語。

但法官根據相關證詞發現廖男跟傅崐萁見面純屬朋友敘舊，且行程未向縣府報備，也沒有司機或公務人員隨行，更無公文佐證，據此不採信其說詞，並將屏檢起訴法條變更為背信罪，依背信罪判處8個月徒刑，但廖男認為刑度過重提起上訴。

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台灣高等法院高雄分院認為，原審量刑並無不妥，據此駁回上訴。但考量廖男為初犯，且已認罪繳回犯罪所得，犯後態度良好。據此另外宣告緩刑3年，並宣告需接受法治教育課程3場次，向公庫支付新台幣15萬元，全案仍可上訴。

高雄高分院今天新聞稿指出，時任屏東高樹鄉長的廖文賢民國106年7月13日駕駛鄉公所公務車載著3名子女，先前往花蓮旅遊，之後再從中橫公路開往台中南下環完半島。但卻在返回屏東時，將全程共4019元油錢向高樹鄉公所請領報銷。（編輯：謝雅竹）1130125