高雄一家5口陳屍家中 3子解剖複驗初判他殺

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄一對夫妻與3名幼子21日晚間被發現陳屍住家。雄檢法醫今天複驗解剖後，發現其中1名孩童有被塑膠袋套頭且頸部勒痕痕跡，另2童有一氧化碳中毒跡象，初判為他殺。

高雄一對年輕夫妻和3名子女在住家被警方發現無生命跡象，現場初判無外力介入。警方22日報請高雄地檢署檢察官會同法醫相驗釐清死因，今天再解剖複驗。5口之家經高雄市政府社會局調查，非脆弱家庭也非自殺列管案，已派員關懷及連結慈善資源協助。

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檢方調查，經法醫解剖複驗，發現死亡的其中1名孩童遭塑膠袋套頭，且頸部有勒痕；另外2名孩童則有一氧化碳中毒痕跡，初判3人皆為他殺。但至於是誰動手所為仍待檢警調查釐清。

這起人倫悲劇發生在21日晚間，一對夫婦與3名幼兒被發現陳屍新興區七賢二路租屋處。轄區高雄市新興警分局中山派出所表示，死者為28歲林姓男子（28歲）與妻子袁女（28歲），以及年僅3歲、6歲、7歲的3名幼子。（編輯：孫承武）1130125