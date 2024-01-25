更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三班護病比標準公布3月上路 輪夜班最高可領2.1萬獎金
首頁 / 社會

涉洩瀕死者個資供殯葬業搶生意 新北8消防員遭約談

2024/1/25 19:30（1/26 12:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市消防員涉洩漏瀕臨死亡的民眾個資給殯葬業者，檢廉循線追查發現，新北市消防局第二大隊本部、新莊分隊（圖）、頭前分隊、泰山分隊、更寮分隊與五工分隊的勤務指揮中心有人涉案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
新北市消防員涉洩漏瀕臨死亡的民眾個資給殯葬業者，檢廉循線追查發現，新北市消防局第二大隊本部、新莊分隊（圖）、頭前分隊、泰山分隊、更寮分隊與五工分隊的勤務指揮中心有人涉案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北25日電）新北市消防員涉洩漏瀕臨死亡的民眾個資給殯葬業者，只要業者成功收案，就會提供消防員每件新台幣5000元至1.5萬元不等報酬。檢廉今天約談8名消防員。

新北市政府警察局日前才有警員涉嫌洩漏死亡案件資訊給殯葬業者賺外快，新北地檢署與廉政署日前發動2波搜索逮捕3名警員，經檢方複訊後交保。

檢廉循線追查發現，新北市消防局第二大隊本部、新莊分隊、頭前分隊、泰山分隊、更寮分隊與五工分隊的勤務指揮中心也有人涉案。

根據調查，這些消防員接獲民眾報案電話後，會將OHCA（到院前心肺功能停止）或瀕臨死亡等狀況不佳的病患姓名與住址提供給殯葬業者，方便業者即時前往病患住處搶生意。

檢廉調查，只要業者成功收到1件生意，就會給予消防員新台幣5000元至1萬5000元不等報酬，粗估每人收賄金額約在1萬多元至數十萬元不等，詳細金額仍待檢廉調查。

新北地檢署今天上午指揮法務部廉政署等單位發動第3波搜索，兵分10路前往新北市消防局第二大隊等處，查扣行動電話與相關簿冊後，約談8名消防員到案說明，全案朝貪污治罪條例違背職務收賄等罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1130125

#廉政署
#新北市消防局
#新北地檢署
延伸閱讀
新北火化場爆集體收賄 21人涉貪3053萬遭起訴新北殯葬公務員涉貪 市府調整編組政風盯場防弊偵查佐洩個資供恐嚇 新北警：記2大過免職北市刑大員警涉捏造筆錄報請拘票 桃檢聲押獲准消防員洩個資涉貪 新北：強化救護系統資安保密
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20