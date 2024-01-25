涉洩瀕死者個資供殯葬業搶生意 新北8消防員遭約談

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（中央社記者高華謙新北25日電）新北市消防員涉洩漏瀕臨死亡的民眾個資給殯葬業者，只要業者成功收案，就會提供消防員每件新台幣5000元至1.5萬元不等報酬。檢廉今天約談8名消防員。

新北市政府警察局日前才有警員涉嫌洩漏死亡案件資訊給殯葬業者賺外快，新北地檢署與廉政署日前發動2波搜索逮捕3名警員，經檢方複訊後交保。

檢廉循線追查發現，新北市消防局第二大隊本部、新莊分隊、頭前分隊、泰山分隊、更寮分隊與五工分隊的勤務指揮中心也有人涉案。

根據調查，這些消防員接獲民眾報案電話後，會將OHCA（到院前心肺功能停止）或瀕臨死亡等狀況不佳的病患姓名與住址提供給殯葬業者，方便業者即時前往病患住處搶生意。

檢廉調查，只要業者成功收到1件生意，就會給予消防員新台幣5000元至1萬5000元不等報酬，粗估每人收賄金額約在1萬多元至數十萬元不等，詳細金額仍待檢廉調查。

新北地檢署今天上午指揮法務部廉政署等單位發動第3波搜索，兵分10路前往新北市消防局第二大隊等處，查扣行動電話與相關簿冊後，約談8名消防員到案說明，全案朝貪污治罪條例違背職務收賄等罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1130125