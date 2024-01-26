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越籍移工明星臉攬客性交易 高雄警扮尋芳客逮人

2024/1/26 13:05（1/26 13:41 更新）
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高雄市警方接獲檢舉五福三路一間大樓分租套房，疑有不法性交易，經探查發現涉案越籍女子以明星臉作廣告攬客性交易，員警喬裝尋芳客逮人，女子已逾期居留，依社維法移送。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年1月26日
高雄市警方接獲檢舉五福三路一間大樓分租套房，疑有不法性交易，經探查發現涉案越籍女子以明星臉作廣告攬客性交易，員警喬裝尋芳客逮人，女子已逾期居留，依社維法移送。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年1月26日
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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高市警方接獲檢舉五福三路一間大樓分租套房出入複雜，疑有不法性交易。探查發現越南籍張姓女子以明星臉打廣告攬客，經員警喬裝尋芳客逮人，張女已逾期居留，依社維法移送。

高雄市警察局新興分局接獲民眾檢舉，五福三路一間大樓分租套房出入複雜，經探查發現涉案女子以明星臉作廣告攬客性交易，員警喬裝尋芳客聯繫，24日下午5時許見時機成熟，會同埋伏人員逮捕36歲越南籍張女。

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警方調查，張女2022年6月以工作簽證入境，但來台後約半個月就逃離工作地，被通報行蹤不明，至今已逾期居留台灣約1年半。張女則供稱起先與友人同住餐飲店工作，近來輾轉經介紹從事不法性交易，每次新台幣2900元提供全套性交易服務。但警方對張女說詞持保留態度。

新興分局今天指出，將擴大清查其背後有無集團介入，持續掃除色情行業，以淨化治安，張女依違反社會秩序維護法移送裁處，並移送移民署專勤隊收容等候遣返。（編輯：郭諭儒）1130126

#高雄市警察局新興分局
#移民署專勤隊
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