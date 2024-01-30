高雄搶匪持刀闖民宅勒索5萬未遂 判3月緩刑2年

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄張姓男子闖入鳳山一處透天住宅，持刀架住許姓婦人頸部勒索新台幣5萬元，但對方不肯，張男倒在沙發睡著後遭報警逮捕。高雄地院審酌許婦願給予輕判機會判處3月，緩刑2年。

高雄地檢署偵查時，張男辯稱案發當下因服用憂鬱症藥物，且酒後神智不清才拿刀子進去被害人住處，過程沒有拿刀架住被害人，也沒有以此威脅要求給錢，而是用借的等語。但檢察官依藥單記載副作用文字，認為服藥後並不會影響辨識行為能力，不採信其說詞。

高雄地方法院法官認為張男侵害他人財產，危害社會治安，但念在犯後坦承犯行，且被害人同意給予從輕量刑和緩刑機會，據此判處有期徒刑3個月，可易科罰金，緩刑2年。

高雄地院刑事簡易判決書指出，50歲張男去年7月10日晚間10時許翻牆闖入許姓婦人鳳山文武街透天民宅車庫，恰好遇到正從1樓客廳出來的許婦，張男隨即拿出預藏折疊刀抵住對方頸部，並用另一隻手摀住嘴巴防止大喊求救。

張男架著許婦進入1樓客廳後，便將折疊刀放在客廳桌上，並喝令交出5萬元現金，許婦原打算以現金不足為由拒絕，但張男仍不死心持續要脅。直到最後因精神不濟倒在沙發睡著，許婦才趁機逃出屋外向鄰居求救報警。

員警獲報到場後，張男雖聞聲逃逸，但仍於1小時後遭逮捕，並扣得折疊刀1把、塑膠手套1雙、膠帶1捆等物品。（編輯：方沛清）1130130