彰化男騎士遭曳引車追撞 人車被拖行20公尺送醫不治

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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化市彰南路29日發生1起死亡車禍，林男騎機車在路口停等紅燈，等到綠燈要起步時，後方尹男駕駛的曳引車突追撞機車，林男連機車被捲入曳引車底拖行20多公尺，林男傷重送醫不治。

彰化縣警察局彰化分局1名員警今天指出，58歲林男騎機車行經彰化市彰南路時，原本在路口停等紅燈，當號誌從紅燈轉為綠燈，林男正準備要往前行駛時，在機車後方的1輛曳引車卻突然追撞機車。

警方表示，尹男駕駛的曳引車撞上機車後未停車，反而繼續往前開，林男及機車被輾過捲入車底，連人帶車被拖行20多公尺，曳引車經民眾提醒停車，尹男下車查看，才發現有人卡車底。

彰化縣消防局獲報派出救護車，將卡在車底的林男救出，送往彰化基督教醫院急救，但男子頭部、胸部挫傷嚴重，送醫搶救仍因傷重不治。

警方指出，曳引車車頭毀損，尹男酒測值為零，供稱當時沒注意到追撞前方機車，也不知道有人被卡在車底；警方訊後，將尹男依刑法過失致死罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1130131