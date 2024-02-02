高雄超商新人假整理物流 監守自盜3萬多元貨款

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄小港一間超商失竊3萬多元，警方調閱監視器發現是到職不久蔡姓女店員拿走店內金庫現金放在物流箱，再假裝整理包裹偷錢。蔡女供稱是欠債鋌而走險，依業務侵占罪送辦。

高雄市政府警察局小港分局昨天接獲民益路一間超商店長報案，指店內新台幣3萬多元貨款失竊，警方調閱監視器，發現一名店員拿走店內金庫現金放在物流箱中，之後假意整理物流包裹，趁機將現金放進口袋內。小港派出所副所長黃正哲、員警謝錦玉中午即前往小港區山明里店員租屋處，將29歲蔡女查緝到案說明。

警方調查，超商為防止收銀機現鈔太多，規定現金達到一定金額時，店員須進行途中集金，並在櫃上輸入金額印出集金單後再投庫，或是小鈔不夠時再向金庫換取。但因超商店長清點金庫赫然發現短少，才驚覺有內賊。

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小港分局今天新聞稿指出，才任職未滿1個月大夜班的蔡女分別於1月23日清晨6時許、1月24日凌晨4時許蹲下打開金庫，刻意將物流箱堆高擋住監視器，並於收銀檯整理物流包裹，隨後以包裹蓋住2疊現金，再放在物流箱中搬進辦公室，最後將現金放進自己口袋。

蔡女到案後向警方坦承，因欠債10萬元繳不起利息才會臨時起意犯案，全案訊後依業務侵占罪函送高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130202