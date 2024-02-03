國中生命案死者父聲明 盼班級裝求救鈴授權安檢

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市校園命案死者父親今天發表聲明指出，盼班級安裝求救鈴等校安設備，並授予老師管教權可對學生安檢，莫讓悲劇重演。新北市教育局表示，市府已編預算改善各校安全死角。

新北市某中學國中部三年級男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。

死者父親今天透過文字聲明表示，希望全國各校、各班都設有緊急求救鈴，讓學生遇危急事件可快速通報，有效嚇阻，不讓悲劇再上演。

死者父親指出，希望高關懷學生安置於中介學校，由專業教師指導，不增加學校負擔。另授予老師管教權，可對學生安全檢查。更期盼新科立委可將少年事件處理法排入議程，重新審視及修法。

對此，新北市教育局告訴中央社記者，事發的某中學將調整監視器的數量與監視方向，也會在每班裝設緊急聯絡電話、警鈴。市府今年編列新台幣5000萬元預算，由新北各校評估所需強化的安全設備，盤點後提報申設。

民間團體「孩想陪你長大」今天在土城區斬龍山公園舉辦「擁抱孩子」親子活動，讓家長在便條紙寫下對少事法修法的期待，並呼籲參加3月16日於台北市凱道靜坐活動，替無數弱勢兒少爭取權益。

活動中，有家長分享孩子遇霸凌時，應該處理的方式與保全證據的經驗；事件雙方家長溝通時，校方須做好中間傳達的角色。

主辦單位晚間接受中央社記者電問時表示，靜坐當天將會拉起連署布條，籲請立法院正視民眾的聲音，讓家長不再害怕孩子回不了家。

另外，國民黨新北市議員江怡臻指出，許多家長不希望修改少事法的聲音沉下去，盼更多立法委員看到呼籲進而推動修法。她也會針對親子輔導機制、第一線人力不足等更努力促進改善。（編輯：戴光育）1130203