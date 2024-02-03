更多編輯台推薦新聞：
黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

馬爾他騎士團沒領土卻有憲法貨幣郵票 護照僅500本全球最稀有
國際

馬爾他騎士團沒領土卻有憲法貨幣郵票 護照僅500本全球最稀有

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活
地方

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國中生命案死者父聲明 盼班級裝求救鈴授權安檢

2024/2/3 22:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市校園命案死者父親今天發表聲明指出，盼班級安裝求救鈴等校安設備，並授予老師管教權可對學生安檢，莫讓悲劇重演。新北市教育局表示，市府已編預算改善各校安全死角。

新北市某中學國中部三年級男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。

死者父親今天透過文字聲明表示，希望全國各校、各班都設有緊急求救鈴，讓學生遇危急事件可快速通報，有效嚇阻，不讓悲劇再上演。

死者父親指出，希望高關懷學生安置於中介學校，由專業教師指導，不增加學校負擔。另授予老師管教權，可對學生安全檢查。更期盼新科立委可將少年事件處理法排入議程，重新審視及修法。

對此，新北市教育局告訴中央社記者，事發的某中學將調整監視器的數量與監視方向，也會在每班裝設緊急聯絡電話、警鈴。市府今年編列新台幣5000萬元預算，由新北各校評估所需強化的安全設備，盤點後提報申設。

民間團體「孩想陪你長大」今天在土城區斬龍山公園舉辦「擁抱孩子」親子活動，讓家長在便條紙寫下對少事法修法的期待，並呼籲參加3月16日於台北市凱道靜坐活動，替無數弱勢兒少爭取權益。

活動中，有家長分享孩子遇霸凌時，應該處理的方式與保全證據的經驗；事件雙方家長溝通時，校方須做好中間傳達的角色。

主辦單位晚間接受中央社記者電問時表示，靜坐當天將會拉起連署布條，籲請立法院正視民眾的聲音，讓家長不再害怕孩子回不了家。

另外，國民黨新北市議員江怡臻指出，許多家長不希望修改少事法的聲音沉下去，盼更多立法委員看到呼籲進而推動修法。她也會針對親子輔導機制、第一線人力不足等更努力促進改善。（編輯：戴光育）1130203

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.204