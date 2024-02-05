台74號快速道路2車碰撞 2人送加護病房1輕傷

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台74線快速道路今天中午發生1起車禍，一輛自小客車疑變換車道時，不慎碰撞左前方自小客車，因撞擊力道過大，有人被拋出車外，共3人送醫，其中2人在加護病房插管治療。

烏日警分局今天告訴媒體，24歲王姓男子、29歲蔡姓女子共乘一輛自小客車，行經台74線快速道路北上2.5公里烏日路段，欲變換車道時，不慎碰撞左前方由林女駕駛的自小客車。

疑因碰撞力道過大，有目擊民眾發現，有人拋出車外、倒臥在車道上，地面都是車體零件、玻璃碎片。王男、蔡女及林女皆送醫治療。

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醫院指出，王男到院後意識躁動、流鼻血、無明顯外傷，檢查有腦出血的情形，目前在加護病房插管治療；蔡女意識不清、頭部重傷、骨盆骨折，檢查有腦出血的情形，目前在加護病房插管治療；林女則無生命危險。

烏日警分局表示，全案依事故處理程序調查處理，並呼籲駕駛人行車變換車道前，應適時提早顯示方向燈，並禮讓直行車先行及注意安全距離與間隔，以確保自身或其他用路人行車安全。（編輯：謝雅竹）1130205