花蓮工人洗儲存槽突昏迷摔落 送醫搶救不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮市美崙工業區一處預拌混凝土廠，今天上午發生工安意外，38歲杜姓工人進入深度約3公尺的儲存槽內執行清洗作業，疑缺氧昏迷摔落在內，救出後送醫不治。

杜姓工人上午9時許進行混凝土添加劑儲槽清洗作業，進入3公尺深、10公噸容量的儲槽內，清洗到一半疑似槽內氧氣不足，導致身體不適，沿著梯子往外爬沒幾步，就昏迷摔落，目擊員工見狀通報求援。

花蓮縣消防局趕抵現場切割儲槽，背著氣瓶進入槽內救援，杜男被救出時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，搜救人員立即給予CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外去顫器）處置，並送往花蓮醫院，經搶救仍不治。

花蓮縣府社會處指出，接獲花蓮縣消防局通報，也有相關人員持續追蹤，因涉及職安署權責，事故發生原因、安全衛生等流程是否符合規定待確認。

社會處指出，以密閉桶槽作業為例，雇主需確認空間內是否缺氧疑慮，做好監測氧氣濃度預防災害等措施，同時也要指派作業主管在旁監看管制等，避免危害事故發生。（編輯：郭諭儒）1130206