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花蓮工人洗儲存槽突昏迷摔落 送醫搶救不治

2024/2/6 17:37（2/6 17:56 更新）
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花蓮市美崙工業區一處預拌混凝土廠，6日上午1名工人進行混凝土添加劑儲槽清洗作業，疑缺氧昏迷摔落在內，消防人員獲報趕抵現場切割儲槽，背著氣瓶進入槽內救援，工人被救出時已無呼吸、心跳，送醫搶救仍不治。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年2月6日
花蓮市美崙工業區一處預拌混凝土廠，6日上午1名工人進行混凝土添加劑儲槽清洗作業，疑缺氧昏迷摔落在內，消防人員獲報趕抵現場切割儲槽，背著氣瓶進入槽內救援，工人被救出時已無呼吸、心跳，送醫搶救仍不治。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年2月6日
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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮市美崙工業區一處預拌混凝土廠，今天上午發生工安意外，38歲杜姓工人進入深度約3公尺的儲存槽內執行清洗作業，疑缺氧昏迷摔落在內，救出後送醫不治。

杜姓工人上午9時許進行混凝土添加劑儲槽清洗作業，進入3公尺深、10公噸容量的儲槽內，清洗到一半疑似槽內氧氣不足，導致身體不適，沿著梯子往外爬沒幾步，就昏迷摔落，目擊員工見狀通報求援。

花蓮縣消防局趕抵現場切割儲槽，背著氣瓶進入槽內救援，杜男被救出時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，搜救人員立即給予CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外去顫器）處置，並送往花蓮醫院，經搶救仍不治。

花蓮縣府社會處指出，接獲花蓮縣消防局通報，也有相關人員持續追蹤，因涉及職安署權責，事故發生原因、安全衛生等流程是否符合規定待確認。

社會處指出，以密閉桶槽作業為例，雇主需確認空間內是否缺氧疑慮，做好監測氧氣濃度預防災害等措施，同時也要指派作業主管在旁監看管制等，避免危害事故發生。（編輯：郭諭儒）1130206

#花蓮縣消防局
#花蓮縣
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