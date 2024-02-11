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花蓮路倒機車亮尾燈 路過民眾驚見騎士倒臥水溝不治

2024/2/11 12:18（2/11 12:56 更新）
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花蓮縣壽豐鄉台11丙線溪口路段11日凌晨有民眾發現車尾燈仍亮著的路倒機車，下車查看，驚見男子倒臥水溝內，警消到場救起已無呼吸心跳男子，送醫仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月11日
花蓮縣壽豐鄉台11丙線溪口路段11日凌晨有民眾發現車尾燈仍亮著的路倒機車，下車查看，驚見男子倒臥水溝內，警消到場救起已無呼吸心跳男子，送醫仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月11日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮壽豐鄉台11丙線溪口路段，今天凌晨有民眾發現車尾燈仍亮著的路倒機車，趨近查看，驚見男子倒臥水溝內，警消到場救起已無呼吸心跳男子，送醫不治，肇因待釐清。

目擊民眾向警方指出，今天凌晨2時許，駕駛自小客車行經台11丙線溪口村路段（16.3公里處）北上車道時，看見路旁有1輛機車倒在草地上，由於機車尾燈還持續亮著，引起他的注意，於是下車查看，竟見一旁水溝內有1名男子倒臥，立即報警。

警消到場處理，發現此名男子已沒有呼吸心跳，救護人員現場施以心肺復甦術CPR，緊急送花蓮慈濟醫院急救，直到凌晨4時許醫院宣告不治。

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花蓮縣警察局吉安分局初步調查，摔車男子姓高，55歲，家住花蓮光復鄉，持有合格駕照，經醫院抽血檢測酒測值為零。

警方依據現場草地上機車等跡證判斷，高姓男子騎機車沿著台11丙線南往北直行至壽豐鄉溪口路段時，不明原因駛出路肩摔落排水溝內，當場不治；但為釐清車禍肇因，將擴大調閱附近路段監視器，查明是否為自摔或遭其他車輛撞擊，並報請花蓮地檢署相驗。（編輯：陳仁華）1130211

#花蓮慈濟醫院
#花蓮縣警察局吉安分局
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