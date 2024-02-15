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無罪判決未送達 男子26年後聲請刑事補償獲33萬

2024/2/15 09:26
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（中央社記者謝幸恩台北15日電）黃姓男子涉竊盜罪，民國80年間獲最高法院改判無罪確定，因判決書未合法送達，黃男106年才知悉此事，聲請刑事補償。最高法院認為，黃男知悉、請求補償的時效未過，准予補償33萬元。

最高法院決定書指出，黃姓男子涉竊盜罪，民國80年4月19日遭羈押，士林地方法院判處有期徒刑6月確定，同年8月6日獲釋放，又因另案於同年9月7日遭羈押，接續移送執行刑罰，翌年9日7日刑滿出獄。

決定書指出，黃男於106年3月23日得知，竊盜有罪確定判決已於80年9月13日經最高法院撤銷，改判無罪確定，但判決書未合法送達到當年服刑中的黃男，黃男於106年3月31日具狀向最高法院請求刑事補償。

最高法院認為，黃男行為時間在刑事賠償法修正前，而刑事補償法於去年12月修正生效，依據從新從優原則，現行刑事補償法較有利於黃男，據此進行審查。

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最高法院指出，受裁判無罪確定者請求補償，應於裁判確定日2年內，若有不可歸責於當事人事由而知悉，可於知悉日起算，裁判確定後逾5年不在此內。

最高法院認定，黃男自知悉有罪確定判決獲撤銷的時間，到請求補償的時間，仍在法定時效內，請求自屬有據，從黃男遭羈押起算至刑罰執行共計110日，以每日補償新台幣3000元為適當，准予合計補償33萬元，可聲請覆審。（編輯：陳政偉）1130215

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