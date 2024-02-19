桃園通緝男拒捕開車衝撞逃逸 警網包夾破窗逮人

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市警局桃園分局今天表示，員警昨天循線追查因毒品遭通緝許男，但許男非但不配合甚至高速衝撞警車意圖逃逸，所幸經警網包夾破窗逮人，除移送歸案，妨礙公務部分也移請偵辦。

桃園分局龍安派出所副所長王際華上午接受媒體聯訪表示，41歲許姓男子因毒品案遭發布通緝，龍安派出所員警昨天下午前往許男老家進行查緝時，警覺性高的許男，遠遠見到警車立即高速駕車逃逸。

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王際華說，同日下午5時許，員警再度發現許男行蹤，立即由便衣員警駕駛自小客車進行跟監，同時通報警網趕往支援，員警與許男在中壢區松江北路遭遇，員警立即進行攔查並喝令許男停車配合受檢，沒想到許男非但不配合，甚至高速衝撞警車意圖逃逸，險象環生。

王際華指出，員警立即以2輛警車包夾將許男攔下，但不願配合的許男不顧車輛已經毀損，仍不斷猛踩油門企圖衝撞逃逸，員警見狀況危急，立即果斷破窗將許男拉下車壓制逮捕，全案依法移送歸案，妨礙公務部分則移請偵辦。（編輯：張銘坤）1130219