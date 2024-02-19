淡水警查獲應召女竟是泰籍變性男 嫖客當場驚呆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北19日電）淡水警分局日前查獲應召站，當場查獲性交易男女，清查身分發現打著女大生等噱頭攬客的泰籍女子，竟是經變性的男子，嫖客得知時當場驚呆，依社維法移送裁處。

淡水分局今天發布新聞稿指出，日前網路巡邏發現知名論壇張貼賣淫訊息，打著「女大生」、「小隻馬」等噱頭攬客，經過多日的明查暗訪，確認北新路某套房內有從事性交易的不法情事。

警方表示，日前前往套房查緝，當場查獲已完成性交易的57歲的林姓男嫖客及31歲泰籍女子，現場查扣未使用的保險套6個、潤滑劑1瓶等物證及不法交易所得新台幣2700元。

警方當場進行泰籍女子身分查證時，赫然發現護照上的性別欄位竟是「男性」，才得知泰女是變性男，讓一旁嫖客聽聞後，不敢置信地張大嘴巴。

警方調查，來台賣淫的泰籍男子是去年4月持光觀簽證入境，應召集團於網路論壇張貼美女照片吸引男客，再透過LINE軟體私訊招攬尋芳客，每次以收取2700元價格從事性交易。

警方表示，詢後，警方依將違反社會秩序維護法將林男移送裁處，泰籍男子則移送移民署專勤隊收容，另涉妨害風化部分，將持續追查幕後應召站集團。（編輯：張銘坤）1130219