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高雄玉竹商圈鐵皮屋疑堆回收物大火濃煙 1小時撲滅

2024/2/21 21:35（2/21 21:46 更新）
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高雄玉竹商圈1棟鐵皮屋21日晚間發生火警，濃煙直竄天際，消防局獲報出動人車灌救，火勢約在1小時後撲滅，幸無人傷。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月21日
高雄玉竹商圈1棟鐵皮屋21日晚間發生火警，濃煙直竄天際，消防局獲報出動人車灌救，火勢約在1小時後撲滅，幸無人傷。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月21日
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄新崛江玉竹商圈1棟鐵皮屋今天晚間發生火警，烈焰飛舞、濃煙竄天，消防局派遣人車灌救，警方管制周邊道路；火勢1小時撲滅，幸無人傷，初判現場疑堆置回收物起火。

高雄市政府消防局晚間6時許獲報新興區玉竹一街1棟2樓鐵皮屋堆置資源回收物發生火警，出動29車70人前往搶救，消防人車到場時已有猛烈火焰飛舞、大量濃煙竄天，消防人員分據水源、布線搶救並請求支援。

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指揮中心火速調集救災人車、空拍機及重機具前往支援搶救，消防局長王志平第一時間也趕往現場指揮救災；雖然火勢凶猛，搶救困難，在全體救災人員戮力搶救下，終於約60分鐘後撲滅，未造成人員傷亡；且因現場為鬧區，轄區新興警分局也管制周邊道路，請民眾配合改道。

現場消防人員於搶救行動告一段落後，立即向附近民眾進行災後防火宣導，並呼籲所有市民居家環境請勿堆積過多雜物，以免發生火災延燒；平時並應注意用火用電安全，並推廣裝設住宅用火災警報器，在火災時發揮及早示警效果，爭取火警初期逃生時間，減少生命、財產損失。（編輯：陳仁華）1130221

#王志平
#高雄市政府消防局
#新興警分局
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