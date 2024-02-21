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力鵬楊梅廠火警 楊梅湖口恐受影響民眾閉門窗避外出[影]

2024/2/21 22:36（2/21 22:56 更新）
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力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警，現場冒出橘色火光並產生陣陣濃煙，消防局獲報隨即趕往撲滅火勢。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警，現場冒出橘色火光並產生陣陣濃煙，消防局獲報隨即趕往撲滅火勢。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
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（中央社記者葉臻桃園21日電）力鵬企業股份有限公司楊梅廠今天晚間發生火警冒出濃煙，火勢已撲滅。桃園環保局表示，受影響區域可能在楊梅、新竹縣湖口鄉，已派員監控空氣品質，民眾或敏感族群需注意防護。

桃園市政府環保局稍早向媒體表示，位於楊梅區新榮路的力鵬企業股份有限公司楊梅廠，晚間7時許發生火警，接獲消防局通報後即派員前往，經量測下風處揮發性有機物為1.6ppm；火勢已在晚間8時31分撲滅。

環保局說，晚間7時至9時間為微弱東南風偏南方，因此下風處落於過嶺地區，風向在9時30分轉變為東北風，受影響區域可能落在楊梅區、新竹縣湖口鄉；已派遣多名稽查員在現場持續監控下風處總揮發性有機物與PM2.5數值。

環保局指出，力鵬企業股份有限公司楊梅廠從事印染業，起火處為染整2廠的E009熱定型機煙囪管路，火勢經由廢氣排煙管道造成頂樓火災，該廠未存放毒化物，詳細起火原因仍待進一步調查釐清；仍將持續監控空氣品質，下風處民眾或敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，請注意落塵並務必戴口罩。

環保局也說，針對該廠是否涉及違反空污法，將依消防局火災原因調查鑑定書辦理後續事宜；有關火災後產生廢棄物，已要求業者應委託經主管機關核准設立之合法清除、處理機構，妥善清理廢棄物，並留存清運聯單備查。（編輯：蕭博文）1130221

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力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警，桃園市環保局獲報後派遣多名稽查員前往，持續監控下風處總揮發性有機物與PM2.5數值。（桃園市環保局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警，桃園市環保局獲報後派遣多名稽查員前往，持續監控下風處總揮發性有機物與PM2.5數值。（桃園市環保局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
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