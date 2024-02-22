詐團發釣魚簡訊騙個資盜刷 刑事局逮17人法辦

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（中央社記者蘇木春台中22日電）杜姓男子等人組成詐騙集團，發送假冒電信業者、遠通電收及監理站等名義釣魚簡訊，向民眾騙取信用卡號資訊，再盜刷購買商品銷贓，案經刑事局循線逮捕杜男等17人，詢問後依法送辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊今天表示，刑事警察局打擊詐欺犯罪中心分析165反詐騙系統受理報案紀錄，發現台中地區有數個特定門號發送大量釣魚簡訊，內容為假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等3家業者，及遠通電收、監理站等名義，隨機向民眾詐騙。

相關簡訊佯稱點數即將到期，可加價換購禮品，或e-tag通行費未繳納、燃料稅未繳納等理由，誘騙用戶點擊釣魚連結及輸入信用卡號等資訊後，以綁定APPLE PAY、GOOGLE PAY等行動支付，或在網路商店消費等方式盜刷，直到被害人收到刷卡付款通知才發現受騙，警方初步清查有超過35名被害人，損失金額超過新台幣200萬元。

案經刑事局電信偵二隊與台中市政府警察局刑事警察大隊第六隊共組專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，警方蒐證完備後，於民國112年10月至今年1月間，共發動7波搜索拘提，逮捕主嫌47歲杜姓男子與成員共17人到案，並查扣手機、筆電、SIM卡、網路分享器及毒品安非他命等證物。

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警方查出，杜男出資委由中國籍電腦工程師架設釣魚網站，並自行操控多個釣魚網站後台，操作軟體群發釣魚簡訊，得手信用卡資料後，指揮共犯盜刷信用卡購買奢侈品、手機、遊戲點數，再銷贓或洗錢。

警方全案詢問後，將杜男等17人依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，其中杜男及幹部徐男，由檢方聲押獲法院裁准。（編輯：謝雅竹）1130222