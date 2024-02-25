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台南男失聯多日陳屍橋下 前雇主涉殺人投案遭羈押

2024/2/25 17:59
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市謝姓男子8日上午騎車離家未歸，警方16日在左鎮區一處橋下找到遺體，頭部有傷痕。警方發現謝男的前林姓雇主涉有重嫌，林男19日投案，翌日遭法院裁定羈押禁見。

台南市政府警察局新化分局副分局長呂景智今天接受媒體聯訪表示，謝男8日早上獨自騎機車離家後未歸，家屬於10日報案失蹤人口協尋。

警方16日在謝男曾任職公司的附近橋下，找到謝男遺體及交通工具，並發現死者頭部有傷痕，隨即組成專案小組並報請台南地檢署指揮偵辦。

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呂景智表示，警方調查發現，謝男曾在離職後與公司負責人林姓男子有勞資糾紛；林男19日由律師陪同到新化分局投案，警方帶同林男至案發現場搜索，在工廠內找到染有血跡的木棍，及疑似犯案時使用的衣褲，以林男涉犯殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

呂景智指出，林男於20日經台南地方法院裁定羈押禁見，至於是否還有其他共犯，現由台南地檢署指揮新化分局偵辦中。（編輯：蕭博文）1130225

#台南地檢署
#台南市政府警察局新化分局
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