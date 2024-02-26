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台中南屯深夜車聚 警鎖定5汽車、16機車最重罰9萬

2024/2/26 16:33
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中南屯發生深夜車聚擾人清夢情事，中市警今天表示，車友見員警到場驚慌四散，經調閱周邊監視器畫面，鎖定汽車5輛、機車16輛，依法最高可處駕駛人新台幣9萬元罰鍰。

台中市警察局第四分局南屯派出所於25日凌晨2時28分許據報，南屯區筏子東一街有人車聚集妨礙安寧，值班員警立即於線上監看即時影像發現確有情事，立即調度線上巡邏警網趕赴處置，現場車友見警力到場，隨即鳥獸散。

警方指出，經擴大調閱周邊監視器畫面逐一過濾清查，鎖定現場聚集汽車5輛、機車16輛，並已通知陳姓駕駛等涉案車輛陸續到案說明，針對涉及改裝及噪音車部分，除約制告誡外，並分別函請監理機關查驗並上傳環保局噪音通報網。

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警方表示，分別依處罰條例舉發，最高處駕駛人9萬元罰鍰，若涉及道路競速不法部分，則依公共危險罪嫌移送法辦；第四分局還針對此區域持續規劃專案勤務，編排每天晚間10時到隔天上午6時巡邏網前往執行交通稽查守望，並設置巡邏箱納入巡邏線加強巡守勤務作為，以優勢警力強力執法，遏止妨害安寧的競駛歪風。

第四分局長李建興呼籲汽、機車駕駛人不要任意改裝車輛飆速及製造噪音，除易造成交通危險外，且影響民眾生活品質，警方將嚴正執法，營造寧靜居住環境並確保民眾行車安全。（編輯：陳仁華）1130226

#台中市
#李建興
#台中市警察局第四分局南屯派出所
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