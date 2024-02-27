國民黨4人指蘇嘉全赴印尼牟利 二審認可受公評判免賠

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（中央社記者劉世怡台北27日電）國民黨曾召開記者會指控時任總統府秘書長蘇嘉全赴印尼牟私利，蘇嘉全提告求償。二審今天認定可受公評，羅智強等4名時任國民黨務主管所發表言論，應受言論自由保障，改判免賠。

全案緣於，國民黨於民國109年7月間召開記者會，出示一份台灣駐印尼代表處回報外交部的密件（電報），質疑國營事業已遭中間人控制，企圖將政府排除在外以謀取個別私利，指控蘇嘉全、蘇震清可能涉入。

蘇嘉全提起民事訴訟，主張國民黨文化傳播委員會主任委員王育敏、副主委黃子哲、革命實踐研究院院長羅智強、副院長游淑慧未盡合理查證義務，轉述並刻意誇大曲解及逸脫電報內容，求償新台幣200萬元及登報道歉方式回復名譽。

一審台北地方法院判決王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲應連帶賠償蘇嘉全200萬元及登報道歉。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審合議庭今天指出，針對這份電報，有分別函詢外交部、駐印尼代表處，確認為駐印尼代表處於105年12月20日派發予外交部的真實公文書，僅日期誤載為106年12月20日。

二審指出，蘇嘉全歷任多屆立法委員，並曾擔任立法院長及總統府秘書長，位居要職，就其是否涉及利用職位牟取私利，而損害國家權益之事，核與公共利益具有重大關聯，具有高度的公益性質，屬於可受公評事項，並應適度減輕王育敏等人發表言論的合理查證舉證標準。

二審合議庭認為，王育敏等人所發表的言論，應受言論自由保障，尚難認定屬於故意或過失不法侵害蘇嘉全名譽權且情節重大，自無須負侵權行為損害賠償責任。因此改判王育敏等人免賠，全案可上訴。

另外，刑事部分，蘇嘉全、蘇震清委託律師到台北地檢署，對王育敏等4人提出公然侮辱、誹謗告訴；北檢認為，4人的言論屬於對立法院長及立法委員涉及國家公益、可受公評的政治性評論，將4人不起訴處分。王育敏等4人則控告蘇嘉全誣告，檢方也不起訴處分。（編輯：李錫璋）1130227