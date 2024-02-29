原子少年前成員「小孩」涉猥褻少女 一審判6月

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（中央社記者高華謙新北29日電）偶像團體原子少年前成員何世華被控於2022年間猥褻未成年少女。新北地院審酌何男是公眾人物，犯行對少女身心造成負面影響，今依違反強制猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。

檢警調查，案發時已成年的原子少年前成員「小孩」何世華與未成年少女於2022年9月間在北市某間KTV認識，何男趁酒後由少女攙扶返家時，不顧少女反抗，在他房間親吻、摟抱少女得逞。

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新北地院合議庭認為，何男是公眾人物，卻為了自己性慾，不顧少女意願及感受，侵害少女性自主決定權，對少女身心造成負面影響，破壞少女對他人信任，應予非難。

不過，合議庭審酌，何男無前科，案發時年紀尚輕，一時衝動而犯案，也坦承客觀犯罪事實，但未能與對方達成和解並獲得原諒，兼衡何男與少女在案發後曾是男女朋友關係等，依違反刑法強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：方沛清）1130229