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台南男疑吸膠後砍死房東 逃亡月餘落網

2024/3/4 17:28
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市仁德區70歲賈姓男子2月20日被發現陳屍家中，檢警相驗後研判有他殺嫌疑，追查發現剛出獄不久的58歲陳姓男房客涉嫌重大，昨天逮捕陳男到案，初判因口角後吸膠衝動殺人。

台南市政府警察局歸仁分局今天透過新聞稿指出，2月20日獲報在台南市仁德區成功一街某民宅內發生命案，70歲房東賈姓男子被發現陳屍屋內，隨即組成專案小組追查，發現民宅內房客陳姓男子案發後行蹤不明，研判涉嫌重大。

警方指出，案經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，由於事件發生與報案時間相隔多日，部分監視器資料已遭覆蓋，專案小組擴大過濾數百支監視器後，昨天持拘票將陳男拘提到案。

警方指出，陳男因與賈男疑似發生言語衝突，陳男在吸食強力膠後，持菜刀朝死者頭部猛砍多刀後逃逸，全案依殺人罪移送檢方偵辦。

警方初步調查，陳男曾因酒駕入獄服刑，不久前出獄，最近搬進以前曾租住過的賈男出租房屋，兩人於2月2日因細故口角，賈男之後未再出門，直到2月20日才被發現。（編輯：張雅淨）1130304

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