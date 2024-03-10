男子攀登新北平溪石燭尖 墜6公尺山崖命危

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（中央社記者王朝鈺新北10日電）44歲粘姓男子今天和友人前往新北市平溪區攀登石燭尖，不慎墜落6公尺山崖，消防人員接觸到粘男時已失去生命徵象，搬運下山後送醫急救。

據了解，粘男和2名男性及2名女性共5人，上午9時從平溪國中上山，途經孝子山，中午過後攀登石燭尖，沿途山勢陡峭，有山友先前在石階等處兩側樹幹綁上繩索以利攀登，粘男在攀爬時不慎墜落6公尺山崖。

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新北市消防局下午1時50分獲報後，立即出動8輛車和22名消防人員前往救援，消防人員於下午3時接觸到粘男，但粘男已失去呼吸、心跳，將粘男抬上軟式擔架固定後，接力搬運下山，下午5時許送往台北市立萬芳醫院急救。

新北市政府消防局第6救災救護大隊長羅億田表示，民眾從事登山活動應結伴同行，遇到危險或身體不適，才有同伴能在第一時間打電話求救或緊急處置，尤其在較偏遠地區，有同伴的協助引導，救援能量才能得以快速到位，增加獲救機會。（編輯：林恕暉）1130310