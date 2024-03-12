台中東協廣場藏大型毒趴 警逮172人扣毒法辦

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（中央社記者蘇木春台中12日電）台籍杜姓男子在台中東協廣場經營舞廳，卻提供毒品供外籍人士使用，警方日前查緝，當場查扣大量愷他命與毒品咖啡包，逮捕杜男與在場顧客共172人依法送辦。

台中市政府警察局第一分局今天表示，警方日前接獲線報指出，有夜店舞廳經營外籍人士毒趴，藏身台中中區東協廣場某商業大樓內，除提供場所給外籍人士喝酒跳舞狂嗨外，還藏匿大量失聯移工在內消費，並販賣毒品愷他命及咖啡包。

經台中第一警分局與台中市警局保安大隊特勤中隊、刑事警察大隊警犬隊及移民署專勤隊組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組跟監蒐證發現，涉案場所實際經營人為32歲台籍杜姓男子，他為規避警方查緝，特製暗門、暗道等裝置，將大樓通道動線打造奇特猶如迷宮，經營模式僅供外籍人士入場消費，透過網路社群直播吸引客人上門，並透過32歲越南籍孟姓男子打入外籍毒品圈。

經專案小組蒐證完備後，10日凌晨4時多，調派上百名警力到場布署，先完成包圍後，再突破重重關卡進入場所拘提、搜索，現場數百名外籍人士聚集狂歡，見警方包圍開啟燈光，尚不及反應，便遭警力逮捕。

過程中，警方還出動警犬隊緝毒犬「Uhoo」，在沙發等多處縫隙查獲藏匿的毒品，共逮捕主嫌杜男及孟男、員工34歲阮男及現場越籍顧客169人，其中有33人是失聯移工，並查扣愷他命122包、毒品咖啡包54包等相關贓證物。

警方將杜男等172人依毒品等罪移送台中地檢署偵辦，另失聯移工部分解送移民署專勤隊處置。（編輯：郭諭儒）1130312