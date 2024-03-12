更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子持續跟蹤心儀少年 檢方依跟騷法聲請簡判

2024/3/12 16:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義縣陳姓男子被控自去年6月起持續跟蹤心儀的少年，還想送少年禮物及邀約會，甚至跟隨坐同一班車回家，驚恐的少年報警，陳男坦承，嘉檢偵結，依違反跟騷法聲請簡判。

嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，46歲陳男與被害少年素不相識，去年6月30日中午，陳男自嘉義市中山路跟蹤少年至數公里遠的嘉義市立體育館，還告訴少年「我知道你剛剛去那裡，我想送你禮物」，少年拒絕後，陳男仍持續跟蹤，少年則與友人躲在體育館內躲避。

檢方表示，陳男去年7月18日傍晚，自台鐵嘉義車站，一路跟蹤少年至康樂街的補習班，跟蹤時間約2小時。去年10月中旬，陳男搜尋到少年的IG（Instagram）通訊軟體帳號，並傳送「要不要跟我約會」等語，少年隨即封鎖陳男帳號。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方指出，陳男於去年12月29日晚上，在嘉義火車站月台觀察到少年行蹤，並在少年前後左右徘徊，後來少年搭區間車要回家，陳男也跟隨坐在同一車廂，讓少年感到十分驚恐，立即透過家人報警，陳男遭鐵路警察帶回詢問。

陳男對於跟蹤少年案情坦承不諱，嘉檢偵結，除了依違反跟蹤騷擾防制法聲請簡易判決處刑外，因被害人為未成年，陳男故意進行跟蹤騷擾行為，請依兒童及少年福利與權益保障法相關規定，加重其刑至1/2，以資警懲。（編輯：方沛清）1130312

#嘉檢
#嘉義地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54