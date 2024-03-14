更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

操作無人機到禁航區害機場停擺 桃檢起訴2人

2024/3/14 13:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園14日電）台中市62歲連姓、35歲黃姓男子涉嫌在桃園國際機場、松山機場附近操作無人機，違規飛行禁航區10餘次，甚至導致桃機跑道暫停起降；桃園地檢署偵結，依涉犯危害飛航安全罪起訴。

根據台灣桃園地方檢察署起訴書，連姓男子和黃姓男子明知機場四周是禁止及限制無人機活動範圍，卻在沒向交通部民用航空局申請核准情況下，操作無人機進入桃機周遭管制紅區範圍，危害飛航安全。

根據起訴書，警方去年7月25日上午接獲通報後，在桃園市蘆竹區興化路上攔下連姓男子和黃姓男子的轎車，當天中午也有民眾在蘆竹三民路附近拾獲兩人操作的無人機，警方也搜索連姓男子台中住處，扣得無人機、筆電等物品。

起訴書指出，連姓男子在偵訊時坦承經營無人機買賣，曾查詢過空域，知道無人機飛行黃區限高範圍；黃姓男子辯稱是開車搭載連姓男子，但有證人指稱，黃姓男子去年7月6日在桃機旁操作無人機。

桃機航務處人員證稱，無人機去年6月29日飛進桃機紅區，導致跑道暫停起降，可能發生無人機與飛機碰撞、導致飛機失事或其他重大意外；民航局人員也證述，無人機未申請核准飛行。

檢方調查無人機曾在民國110年6月到去年5月間，在松機違規飛行11次；去年6月24日到7月25日間，在桃機違規飛行至少8次。（編輯：李明宗）1130314

#台中市
#桃園國際機場
#松山機場
#無人機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.201