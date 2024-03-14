操作無人機到禁航區害機場停擺 桃檢起訴2人

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（中央社記者葉臻桃園14日電）台中市62歲連姓、35歲黃姓男子涉嫌在桃園國際機場、松山機場附近操作無人機，違規飛行禁航區10餘次，甚至導致桃機跑道暫停起降；桃園地檢署偵結，依涉犯危害飛航安全罪起訴。

根據台灣桃園地方檢察署起訴書，連姓男子和黃姓男子明知機場四周是禁止及限制無人機活動範圍，卻在沒向交通部民用航空局申請核准情況下，操作無人機進入桃機周遭管制紅區範圍，危害飛航安全。

根據起訴書，警方去年7月25日上午接獲通報後，在桃園市蘆竹區興化路上攔下連姓男子和黃姓男子的轎車，當天中午也有民眾在蘆竹三民路附近拾獲兩人操作的無人機，警方也搜索連姓男子台中住處，扣得無人機、筆電等物品。

起訴書指出，連姓男子在偵訊時坦承經營無人機買賣，曾查詢過空域，知道無人機飛行黃區限高範圍；黃姓男子辯稱是開車搭載連姓男子，但有證人指稱，黃姓男子去年7月6日在桃機旁操作無人機。

桃機航務處人員證稱，無人機去年6月29日飛進桃機紅區，導致跑道暫停起降，可能發生無人機與飛機碰撞、導致飛機失事或其他重大意外；民航局人員也證述，無人機未申請核准飛行。

檢方調查無人機曾在民國110年6月到去年5月間，在松機違規飛行11次；去年6月24日到7月25日間，在桃機違規飛行至少8次。（編輯：李明宗）1130314