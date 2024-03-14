病人急診室揮刀恐嚇護理人員 中市警逮人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）中國醫藥大學附設醫院日前發生病人在急診室揮刀恐嚇醫護人員，警方今天表示，接獲報案隨即派員到場，將涉嫌恐嚇的女患者帶回，訊後依違反醫療法及恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。

台中市警察局第二分局指出，5日凌晨3時24分許接獲中國醫藥大學附設醫院急診室電話報案，稱在急診室內有病患持尖銳物品威脅護理人員，隨即派遣員警前往查處，員警到場時現場已無衝突行為，病患所持小刀也被醫院人員沒收。

警方進一步了解，1名62歲的女患者在急診室診療室內洗腎，患者先多次謾罵醫護人員，後續患者表示不想洗腎了，醫護人員便協助病患拔針，並使用止血帶壓住拔針處。

警方表示，患者拔針處接著開始滲血，醫護人員緊急用手按壓在出血處止血，患者於是出言恐嚇說「要放血幾次、惡毒的人、小心拿刀捅你」等話語，隨後便從包包內拿出水果刀揮舞，醫護人員及保全合力將水果刀搶下並請現場人員協助報警。

警方說，員警到場時，現場護理師指稱患者有恐嚇及妨害醫療行為，隨即將患者以違反醫療法準現行犯帶返派出所偵辦，詢後依違反醫療法及恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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中國醫藥大學附設醫院今天也發表聲明指出，院方以最嚴肅的態度確保醫療人員工作環境的安全，堅決譴責任何暴力行為。對於急診病患揮刀事件，當下即採取措施維護人員安全，包括立即報警和現場安全維護，並對醫護人員慰問關懷和提供相關的協助。對於涉事病患的後續治療，亦採取謹慎處理。

中國醫大附醫表示，持續努力維護一個安全和尊重的工作環境，確保醫護人員能夠在無恐懼的狀態下提供最佳的醫療服務。（編輯：謝雅竹）1130314