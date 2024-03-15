男嬰趴睡窒息 保母過失致死判刑7月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）許姓保母照顧不到3個月大男嬰時，疏於注意導致感冒未痊癒男嬰趴睡而窒息身亡。一、二審均依過失致死罪判處許女有期徒刑7月，日前最高法院駁回上訴定讞。

一審新竹地方法院判決指出，許姓女子為領有執照專業保母，自民國110年11月1日起，日間托育照顧出生未滿3個月男嬰。

許女疏於注意男嬰感冒症狀未痊癒，於110年11月24日上午11時許，安撫男嬰入睡後，以月亮枕包覆男嬰方式，使男嬰睡在彈簧床墊上，並獨留男嬰於房內，男嬰因扭動身體致面部朝下呈趴睡姿勢，進而壓迫口鼻引發窒息。

許女於110年11月24日接近中午時間，發現男嬰成趴睡姿勢而無呼吸，隨即叫救護車把男童送醫急救；由於男嬰休克時間過長，同年12月28日，因缺氧性腦病變，併發中樞身經系統與呼吸器官衰竭而死亡。

一審認為，許女為專業保母，依照其經驗、能力與專業訓練，卻疏於注意男嬰身體狀況，許女過失行為與男嬰死亡有因果關係。

一審審酌許女疏未注意睡眠環境安全，且未隨時注意男嬰身體與呼吸狀況的過失程度，所為應予非難，考量犯後坦承犯行，態度尚可，依過失致死罪判處有期徒刑7月。

許女不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。許女上訴請求法官給予緩刑，但二審認為，許女違反注意義務，造成男嬰死亡，又考量男嬰父親未原諒許女，仍不宜宣告緩刑，許女上訴無理由，駁回上訴。

許女再度提起上訴，最高法院認為，原審判決無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1130315