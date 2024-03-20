涉收購郭台銘參選總統連署書 宜蘭檢方起訴3人

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）章姓男子去年聯繫宜蘭某連鎖超商蔡姓男經理，以每份400元收購鴻海集團創辦人郭台銘參選總統連署書，蔡男再向其他員工傳遞消息，共蒐集315份。宜檢偵結起訴章男等3人。

宜蘭地檢署起訴書指出，新竹縣王姓民代去年10月總統選戰期間，指示章男以每份新台幣400元募集郭台銘連署書，並拿出500份空白連署書、20萬元現金，做為對連署人交付賄賂人使用。章男與蔡男2人之後約在連鎖超商總公司會客室碰面，章男請蔡男幫忙，並交付其中250份空白連署書、16萬元。

蔡男之後把空白連署書與現金，委託給超商陳姓女會計專員處理，陳女再向多名員工徵求連署書，並表示員工家屬也能參與。連鎖超商張姓人力資源經理得知後，至頭城分店時，再請林姓店長、黃姓副組長告知店內員工；黃姓副組長於是廣播召集員工到辦公室，與張姓經理、林姓店長共同說明收購消息。

張姓經理最後自頭城分店收到37份連署書；陳姓女專員也收到相關連署書，並發放每人400元的賄賂給參加連署的員工或親友。陳姓女專員最後總共匯集315份連署書，全數交給蔡男；蔡男之後再轉交給章男，並退還尚未發款的3萬4000元。

檢警調去年11月搜索連鎖超商與頭城分店，並拘提章男到案。

檢方日前偵結，依違反總統副總統選罷法「對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署」，起訴章男、蔡男、陳女，其他涉案主管或員工緩起訴。王姓民代去年就被新竹地檢署起訴。（編輯：李錫璋）1130320