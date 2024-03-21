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香港通過23條立法 國安局長蔡明彥提醒民眾赴港注意風險
首頁 / 社會

代購商欠款鋌而走險 蝶豆花夾大麻花闖關遭逮

2024/3/21 13:38（3/21 14:11 更新）
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航空警察局刑警大隊表示，安檢大隊與關務署台北關日前在遠雄自貿港快遞貨物專區執行X光儀檢勤務，發現一批以蝶豆花等零食名義進口貨物有異，並在包裝內發現第二級毒品大麻花，立即成立專案小組，陸續在新北市逮捕2嫌，依法送辦。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年3月21日
航空警察局刑警大隊表示，安檢大隊與關務署台北關日前在遠雄自貿港快遞貨物專區執行X光儀檢勤務，發現一批以蝶豆花等零食名義進口貨物有異，並在包裝內發現第二級毒品大麻花，立即成立專案小組，陸續在新北市逮捕2嫌，依法送辦。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年3月21日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）航警局與台北關今天宣布偵破一起跨國運毒集團，以蝶豆花包裝內夾藏大麻花14.168公斤企圖自泰國來台闖關，警方陸續在新北市逮捕黃女及吳男2嫌，依毒品危害防制條例送辦。

航空警察局刑警大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪表示，安檢大隊與關務署台北關去年11月，在遠雄自貿港快遞貨物專區執行X光儀檢勤務，發現以蝶豆花等零食名義進口貨物有異，並在蝶豆花包裝內發現第二級毒品大麻花共14.168公斤，市價高達新台幣數千萬元，立即成立專案小組，陸續在新北市逮捕黃女及吳男2嫌。

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張驄瀧說，在台從事海外貨物代購的吳男，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響導致成本升高虧損，因積欠高額貨款，便與同業黃女共謀走私毒品牟利，由於2人從事代購多年，熟悉跨境物流、報關及清關程序，為成功運毒入台，還曾嘗試以其他手法藏毒「試車」，但在泰國起運時遭發現退運。

張驄瀧指出，有失敗經驗後，2人改以泰國熱門商品蝶豆花茶為掩護，將大麻花夾藏在自行設計的蝶豆花茶包裝內，再以泡麵、海苔等零食掩護，將毒品分散擺放規避查緝。2嫌發揮代購專長盼降低查獲風險，分批輸入本案毒品，調查後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，近日遭檢察官起訴。（編輯：方沛清）1130321

#新北市
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