更多編輯台推薦新聞：
央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫
生活

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應台灣有事 沖繩首度部署反艦飛彈連
首頁 / 社會

亞太地區貪污觀感評比 台灣廉政獲國際肯定排第6

2024/3/22 13:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北22日電）2024年亞太地區貪污觀感評比報告，台灣排名第6名。法務部廉政署今天表示，台灣落實聯合國反貪腐公約，完備反貪腐法制，各項廉政政策已獲得國際肯定。

廉政署發布新聞稿指出，政治與經濟風險顧問公司（Political and Economic Risk Consultancy，PERC）出版的「亞洲情報」（Asian Intelligence）期刊，3月20日公布 「2024年亞太地區貪污觀感評比報告」，台灣今年排名第6名，得分為4.65分（評分級距為0至10分，分數愈高代表愈貪腐）。

2024年亞太地區貪污觀感評比報告前5名依序為：新加坡（2.09分）、澳洲（2.11分）、日本（2.97分）、香港（3.48分）及澳門（3.85分）。

廉政署表示，評比台灣篇章訪問對象是在台工作的外國企業或商會人士，調查他們對於台灣貪污現象觀感，多數受訪者肯定台灣整體發展及減少系統性貪腐的努力，給予3至6分評價，平均4.65分，是台灣有史以來最佳成績。

評比報告指出，台灣在打擊貪腐方面進展穩健，民主化過程改善制衡機制、提升透明度，但鄉縣鎮等地方政府層級，仍存在如瀆職收賄、騙取財物等貪腐問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報告指出，其中最受人們關注的貪腐類型（以案件數量，而非涉案金額計），包括建築、土地管理、環境保護以及國營企業發現的貪腐行為，而台灣受訪者向來關切的司法機關貪腐問題，也逐步獲得改善。

新聞稿最後提到，台灣在評比報告上的進步，顯示在地化落實聯合國反貪腐公約，完備反貪腐法制，各項廉政政策已獲得國際肯定，往後廉政署持續實踐公約，推動各項創新廉能措施。（編輯：方沛清）1130322

#台灣
#法務部廉政署
#亞太
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60