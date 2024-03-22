網傳北投溫泉會館偷拍影片 警組專案小組偵辦

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市北投區某溫泉會館傳出有泡湯民眾遭偷拍的不雅影片在網路流傳，警方今天表示，已組專案小組偵辦，並通報中央下架影片，影片拍攝時間是去年；業者指將提告偷拍者。

台北市北投區某知名溫泉會館傳出有泡湯民眾遭偷拍，且不雅影像已在網路流傳，近期又發生網路社群流出其他民眾前往此溫泉會館泡湯時被偷拍影像，引發網友關切。

台北市警察局北投分局今天表示，其中一案的當事人已報警，已與北市刑警大隊組專案小組調查，並通報衛生福利部性影像處理中心下架影片，影片發生時間在去年間。

北投分局表示，呼籲民眾切勿張貼、轉傳相關影像，以免觸犯刑法加重妨害秘密罪、散佈猥褻物品罪等罪嫌，會持續稽查相關不法事證，追查拍攝影片的涉案人到案。

業者接受媒體聯訪說，相關案件發生時間是去年初，偷拍者可能是站在湯屋外的員工通道，通道未開放，盼外界尊重警方調查勿臆測，且相信員工不會做這種事。

業者指出，已加強相關硬體設施，如加裝鐵絲網等，防止有心人士趁隙潛入，偷拍者行為嚴重傷害溫泉會館形象，等警方逮人後將提告妨害名譽。（編輯：張銘坤）1130322