更多編輯台推薦新聞：
野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

27歲台男攜冰毒闖關雪梨機場被捕 最重恐遭終身監禁

2024/3/24 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨/台北24日綜合外電報導）根據澳洲聯邦警署（AFP）的新聞稿，一名台灣人被控將超過20公斤、藏在酒瓶和茶葉包裝內的甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒）企圖走私進入澳洲，最重可被判處終身監禁。台灣刑事局在回答中央社詢問時表示，正在了解中。

新聞稿指出，涉案台灣男子現年27歲，19日從泰國搭機抵達澳洲後，在雪梨國際機場（Sydney International Airport）遭澳洲邊境檢查署（ABF）人員訊問。

邊境檢查署人員檢查此人隨身和托運行李後，據稱查獲藏在酒瓶、茶葉包裝、浴鹽包裝內的冰毒，估計重量達21.2公斤。

聯邦警署獲報前去逮人；紀錄顯示，這名男子預計訪澳5天。

男子隨後被控輸入商業數量的邊界管制毒品，違反澳洲刑法，最高可處終身監禁。

男子20日在唐寧中心地方法院（Downing Centre Local Court）出庭，經裁定不得交保，預計5月15日將再次出庭。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1130324

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.228