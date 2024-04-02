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交易虛擬貨幣遭強盜丟包 台中警方逮捕2嫌送辦

2024/4/2 10:40（4/2 11:26 更新）
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台中市林姓男子因積欠債務，趁和廖姓男子交易虛擬貨幣時，涉夥同陳姓友人拿走廖男裝有新台幣330萬元現金的包包，隨後將廖男丟包。警方獲報後立刻成立專案小組，先後逮捕林男、陳男，訊後送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月2日
台中市林姓男子因積欠債務，趁和廖姓男子交易虛擬貨幣時，涉夥同陳姓友人拿走廖男裝有新台幣330萬元現金的包包，隨後將廖男丟包。警方獲報後立刻成立專案小組，先後逮捕林男、陳男，訊後送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市林姓男子因積欠債務，趁和廖姓男子交易虛擬貨幣時，涉夥同陳姓友人拿走廖男裝有330萬元的包包，隨後將廖男丟包。案發後9小時，警方先後逮捕林男、陳男，訊後送辦。

台中市霧峰警分局今天召開記者會表示，1日下午4時許，接獲廖姓民眾報案，稱其在大里區美群路上，與人相約交易虛擬貨幣（泰達幣），坐上林姓幣商駕駛的自小客車副駕駛座後，另名黑衣男子尾隨上車坐上右後座，以徒手勒住廖男脖子限制行動。

警方指出，廖男稱黑衣人並要求他將裝有新台幣330萬元的包包交付，隨後林男駕駛至大里區竹仔坑環保園區後，就將廖男丟包，林男隨即駕車揚長而去。獲報後立刻成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，並持檢察官核發拘票，在台中市拘提林男到案。

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林男到案後與廖男說詞不一，警方突破林男心防，林男表示，因在外積欠巨額債務，故鋌而走險，利用此次交易虛擬貨幣機會，以支付10萬元的代價，請友人陳姓男子配合自導自演搶走被害人裝有現金包包。陳男得手後即駕車南下至嘉義地區藏匿。

警方指出，專案小組帶同林男前往嘉義市一帶，2日清晨2時將陳男逮捕歸案，並起獲現金贓款330萬元。林男及陳男對於共謀強盜的犯行，均坦承不諱，全案依刑法強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130402

#虛擬貨幣
#霧峰警分局
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