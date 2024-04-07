更多編輯台推薦新聞：
IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由
科技

IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
生活

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
墨西哥駐基多大使館遭硬闖 尼加拉瓜與厄瓜多斷交
首頁 / 社會
403花蓮地震
全台影響
新聞專題
全台影響
首頁 / 社會

桃捷：A18到A19站軌道修復 全線結構安全

2024/4/7 09:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿桃園7日電）桃園大眾捷運公司今天表示，花蓮強震後，即啟動震後機場捷運結構檢查，除A18至A19站間軌道鋼軌輕微偏移，已完成檢修，其餘軌道、梁柱、供電等設備均安全無虞。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，4月3日地震後，當天上午9時15分完成土建結構重點設施巡查，於車巡時發現A18至A19站間（軌道里程109k+710處）有輕微晃動，經維修人員檢視下緣鋼構約有2公分位移。

桃捷公司指出，經確認該處軌道輕微位移情況，無安全疑慮，當晚系統停止營運後即安排人員夜間步巡檢視各軌道橋面、隧道及橋梁結構，並對位移軌道進行鋼軌線形調整，其餘路段未發現異常。

桃捷公司說，此外，經檢視全線車站，有17處天花板，以及18處燈飾垂吊等有危險疑慮項目，均已動員搶修完成。

桃捷公司表示，目前分別在A2三重站、A6泰山貴和站、A9林口站、A10山鼻站、A16橫山站、A19桃園體育園區站及A21環北站等7處設置地震警報系統，讓值班人員掌握地震訊息，立即採取列車慢速行駛巡軌或系統暫停營運等措施。（編輯：張銘坤）1130407

全台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.39