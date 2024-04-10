北捷劍潭站機房遭兩度塗鴉 捷警查獲4人送辦

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北捷運劍潭站機房屋頂日前兩度遭人侵入塗鴉，台北市警察局捷運警察隊獲報偵辦，經調閱監視器追查發現有兩組、共6男涉案，部分為外籍人士，已通知4人到案說明，依法送辦。

國內近來發生多起捷運設施塗鴉快閃事件，且在網路上形成仿效式風潮。捷運警察隊今天發布新聞稿表示，日前獲報指捷運劍潭站機房屋頂分別於2月16、19日凌晨遭人翻越圍籬後塗鴉，立即指派專人積極偵辦。

捷警隊經調閱站區及沿線道路監視器影像查看，發現有兩組、共6名男子利用深夜時間進入站體管制區後，對建物噴漆塗鴉，部分為外籍人士，已陸續通知4人到案說明，其中1人為西班牙籍，另2人仍在追查確認身分中。

全案詢後已將4人於4月3日依違反大眾捷運法案移請台北大眾捷運股份有限公司裁罰。

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捷警隊提醒，針對塗鴉客以噴漆等物質破壞捷運站體及其附屬設施行為，涉及違反大眾捷運法第44條規定「非大眾捷運系統之車輛或人員不得進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」，同法第50條規定，「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰」。

捷警隊說，將對這類破壞公共運輸設施行為全力查察防制，維護捷運旅客乘車環境，並呼籲民眾應在合法處所揮灑創作，切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1130410