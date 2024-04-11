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長榮股東控處分財產涉不法 北檢檢肅黑金組偵查

2024/4/11 08:23
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（中央社記者謝幸恩台北11日電）長榮股東指控長榮海運與巴拿馬長榮國際間的股權及不動產交易，創辦人張榮發長子張國華與長榮海運董事會成員涉違反證交法。北檢日前接獲刑事告訴後，已分由檢肅黑金專組釐清。

長榮股東於今年3月間發出採訪通知指出，根據長榮集團創辦人張榮發遺囑，指定第四子、星宇航空董事長張國煒接任集團總裁，巴拿馬長榮董事長應為張國煒。

採訪通知提到，巴拿馬長榮於民國111年間選出張榮發三子張國明為常任董事長，但張榮發長子張國華疑掌控巴拿馬長榮，與長榮海運的3間公司股權及1筆不動產交易，金額近300億元，涉有不法疑慮，未來法律可能無法成立。

長榮股東今年3月間向台北地檢署提起多件刑事告訴，提告張國華與董事會成員等10人，涉嫌違反證券交易法特別背信罪與非常規交易罪。台北地檢署接獲相關告訴後，日前分由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶併案偵查。

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長榮海運日前發出聲明表示，公司基於營運需求的任何投資，皆經獨立專家出具報告、經審計委員及董事會依程序通過，股東針對長榮海運投資的指控與事實不符。

長榮海運表示，依巴拿馬當地政府機關登記資訊，巴拿馬長榮國際公司的董事長為張國華，並無疑義；公司一向尊重股東意見，董事會及經營團隊也站在永續經營的角度，努力為股東爭取權益，基於營運所需的決策也經得起檢驗，若為有心人士操作，或唆使他人做出影響公司營運的行為，對長榮海運的聲譽造成傷害，公司將採取必要的措施，以捍衛清白。（編輯：張銘坤）1130411

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