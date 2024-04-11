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游姓一家5口花蓮地震失聯 新北：全力協助後事

2024/4/11 21:38
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）花蓮強震，新北市游姓一家5口正巧行經砂卡礑步道而失聯，花蓮今天挖出5具遺體，並移置花蓮市立殯儀館；新北社會局晚間表示，應變關懷小組全力配合喪葬與法律諮詢。

花蓮地檢署發布訊息表示，花蓮地區4月3日上午發生芮氏規模7.2強震，新北市游姓一家5口正巧行經砂卡礑步道全失聯，搜救人員於5日在步道內發現疑似游姓父女2名罹難者。

檢方說，今天中午在砂卡礑步道0.5公里附近，順利將2具遺體移出。下午陸續在同一處下方，發現另3具遺體，均已順利挖掘運出，並移置花蓮市立殯儀館相驗。

新北社會局晚間回應中央社記者詢問表示，事發後已成立各局處應變關懷小組，目前由學校校長擔任家屬聯繫窗口，相關法律諮詢、搜救進度皆持續給予協助。家屬後續如有任何喪葬事宜需求，社會局會全力配合協助。

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教育局官員告訴中央社記者，游姓一家子女就讀土城區的2所小學，目前，由其中1所國小的校長擔任與家長聯繫之窗口。教育局已於4月8日提供律師聯繫方式。

國民黨新北市議員江怡臻今天在臉書Facebook表示，游家住土城區，在她的選區，返鄉祭祖的他們，遇到如此劫難，令人萬分難過。後續喪葬、慰問與理賠，也要求市府和學校持續協助，希望家屬和親朋好友得到最大安慰，希望外界不要打擾。（編輯：方沛清）1130411

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