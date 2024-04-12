金門監獄水匠班結訓頒證 助受刑人找回信心與肯定

（中央社記者洪學廣金門縣12日電）福建更生保護會攜手金門監獄與國立金門高級農工職業學校，成立首屆丙級自來水管配管技訓班，7名參訓受刑人全通過測驗。學員說，找回信心與肯定，相信未來人生會進入正向循環。

福建更生保護會下午在金門監獄舉辦頒證典禮，肯定參訓學員努力學習，也鼓勵其他受刑人加入行列。

福建更生保護會董事長毛有增致詞表示，後續將在此基礎上，籌辦實用的丙級電匠技訓班，期待與祝福習藝的學員，未來依靠一技之長改善家庭經濟、獲得家人接納與支持，讓復歸社會之路走得更加順利。

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通過檢定的7名學員臉上滿溢欣喜與信心，有學員表示這是人生中第1次正式上台領獎，以往求學階段所錯過的課業，在為期4個月的技訓中感覺被補回了一些，在重拾書本與實作努力過程中，找到了對自己的信心與肯定，相信自己未來的人生會進入正向循環。

另一名學員說，雖然在老師指導下已練習過無數次，也經過實地模擬測驗，但檢定當天作品完成後，在最後長達5分鐘的水壓測試階段，聽著加壓馬達轟鳴聲時卻仍然有些忐忑不安，深怕細微處不夠仔細而漏壓失去資格，未來人生也將秉持處處都要認真仔細，按部就班走好每一步，才是最有效率、最實在的做人處事方法。（編輯：郭諭儒）1130412