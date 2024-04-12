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首頁 / 社會

金門監獄水匠班結訓頒證 助受刑人找回信心與肯定

2024/4/12 19:35（4/12 19:46 更新）
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福建更生保護會攜手金門監獄與國立金門高級農工職業學校成立首屆丙級自來水管配管技訓班，7名參訓受刑人全通過測驗，12日舉辦頒證典禮，由金門監獄典獄長楊戶政（左6起）、福建更生保護會董事長毛有增、金門農工校長吳志衍共同主持。（福建更生保護會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年4月12日
福建更生保護會攜手金門監獄與國立金門高級農工職業學校成立首屆丙級自來水管配管技訓班，7名參訓受刑人全通過測驗，12日舉辦頒證典禮，由金門監獄典獄長楊戶政（左6起）、福建更生保護會董事長毛有增、金門農工校長吳志衍共同主持。（福建更生保護會提供）中央社記者洪學廣傳真 113年4月12日
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（中央社記者洪學廣金門縣12日電）福建更生保護會攜手金門監獄與國立金門高級農工職業學校，成立首屆丙級自來水管配管技訓班，7名參訓受刑人全通過測驗。學員說，找回信心與肯定，相信未來人生會進入正向循環。

福建更生保護會下午在金門監獄舉辦頒證典禮，肯定參訓學員努力學習，也鼓勵其他受刑人加入行列。

福建更生保護會董事長毛有增致詞表示，後續將在此基礎上，籌辦實用的丙級電匠技訓班，期待與祝福習藝的學員，未來依靠一技之長改善家庭經濟、獲得家人接納與支持，讓復歸社會之路走得更加順利。

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通過檢定的7名學員臉上滿溢欣喜與信心，有學員表示這是人生中第1次正式上台領獎，以往求學階段所錯過的課業，在為期4個月的技訓中感覺被補回了一些，在重拾書本與實作努力過程中，找到了對自己的信心與肯定，相信自己未來的人生會進入正向循環。

另一名學員說，雖然在老師指導下已練習過無數次，也經過實地模擬測驗，但檢定當天作品完成後，在最後長達5分鐘的水壓測試階段，聽著加壓馬達轟鳴聲時卻仍然有些忐忑不安，深怕細微處不夠仔細而漏壓失去資格，未來人生也將秉持處處都要認真仔細，按部就班走好每一步，才是最有效率、最實在的做人處事方法。（編輯：郭諭儒）1130412

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