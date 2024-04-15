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高雄保母涉虐嬰收押 社會局：查證屬實將廢止登記

2024/4/15 18:03
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（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄市有保母涉嫌虐待5個月大嬰兒。高雄市政府社會局今天表示，涉案保母羈押中，後續若查證屬實，將廢止登記不得擔任居托人員（保母）。

社會局表示，獲報後啟動專家驗傷診斷及報請檢方偵辦，目前保母遭羈押中，但她否認施暴，孩子受傷原因還待釐清。社會局先裁定暫停新收托、強制轉介其他收托兒童，並開立限期改善處分及提獨立告訴。經查保母無違規紀錄，後續若查證虐待屬實，將廢止登記不得擔任居托人員（保母）。

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社會局指出，未來居家托育服務中心仍採無預警訪視輔導，初次收托1年訪視4次，全日托訪視增加為全年6次，另外透過在職訓練及「心情補給站」線上諮詢管道，持續關注保母心理健康。

媒體報導指出，這名5個月大嬰兒日前意識不清送醫，經醫生診斷有顱骨多處骨折等傷勢，目前仍在加護病房醫治中。家屬因保母受政府認證合格，且有多年托嬰經驗，因此將孩子託付給保母照顧，未料孩子會受傷。（編輯：孫承武）1130415

#高雄市社會局
#虐嬰
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