高雄保母涉虐嬰收押 社會局：查證屬實將廢止登記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄市有保母涉嫌虐待5個月大嬰兒。高雄市政府社會局今天表示，涉案保母羈押中，後續若查證屬實，將廢止登記不得擔任居托人員（保母）。

社會局表示，獲報後啟動專家驗傷診斷及報請檢方偵辦，目前保母遭羈押中，但她否認施暴，孩子受傷原因還待釐清。社會局先裁定暫停新收托、強制轉介其他收托兒童，並開立限期改善處分及提獨立告訴。經查保母無違規紀錄，後續若查證虐待屬實，將廢止登記不得擔任居托人員（保母）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

社會局指出，未來居家托育服務中心仍採無預警訪視輔導，初次收托1年訪視4次，全日托訪視增加為全年6次，另外透過在職訓練及「心情補給站」線上諮詢管道，持續關注保母心理健康。

媒體報導指出，這名5個月大嬰兒日前意識不清送醫，經醫生診斷有顱骨多處骨折等傷勢，目前仍在加護病房醫治中。家屬因保母受政府認證合格，且有多年托嬰經驗，因此將孩子託付給保母照顧，未料孩子會受傷。（編輯：孫承武）1130415