前委員疑任二類電信顧問遭起訴 NCC：配合調查

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（中央社記者蘇思云台北16日電）媒體報導NCC蕭姓前委員，2022年卸任離職後，疑違反公務員服務法旋轉門條款，擔任二類電信業者顧問，日前遭地檢署起訴在案。NCC今天發布新聞稿指出，全力配合檢調調查、勿枉勿縱。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，NCC積極參與政府防制電信詐欺跨部會平台，強化機關橫向聯繫，共同防制詐騙。

自2023年起，NCC跟台灣高等檢察署、檢察機關及司法警察機關建立合作聯繫平台，在堵詐面向協力防制詐騙，積極辦理防制電信詐欺措施，阻斷境外詐騙門號及境外門號加以語音警示。

根據統計，2023年3月到2024年2月督導電信業者攔阻824萬則簡訊、1884萬通境外來電，並停斷話1566門，以及發送防詐騙簡訊1億8083萬則。

NCC說明，近期已預告「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，要求從事用戶號碼批發轉售的電信事業（虛擬行動網路經營者MVNO）電信登記，同時也加強非本國籍人士預付卡管理。

另外，NCC表示，內政部主政的「詐欺犯罪危害防制條例」（暫定）草案中，NCC提出對「在我國漫遊的境外電信服務」 （俗稱黑莓卡、比特卡）的查核措施，共同強化認識客戶風險管理機制（KYC），降低民眾受詐風險。

NCC強調，未來持續和各界配合，戮力打擊詐欺，也期望各界能支持相關修法，持續精進打詐。（編輯：潘羿菁）1130416