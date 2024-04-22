新北超商凌晨被搶 三峽警追到華江橋才逮到人

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市三峽區某超商今天凌晨2時許僅1女性店員值班，李姓男子佯裝購物結帳時，趁女店員打開收銀機時搶了新台幣4000元逃逸，警方獲報一路追到華江橋才順利逮人送辦。

三峽分局以訊息說明，家住在桃園的48歲李姓男子疑21日晚間在家吸食安非他命後，不料凌晨毒癮又發作，在缺錢花用下，竟從桃園跑到三峽，選女性店員獨自顧店的這家超商行搶。

李男今天凌晨2時許戴著黑色口罩進到超商，他先在架上拿了4瓶飲料後到櫃台結帳，趁47歲的蘇姓女店員打開收銀機時，一把搶走7張千元鈔就往外逃。

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蘇女雖受到驚嚇，但仍相當英勇追了出去，見到搶匪騎上機車準備離開，她也奮不顧身上前搶回搶匪手上3張鈔票，造成自己手指也因此受傷。

警方獲報就迅速到場並循李男逃逸方向追緝，直追到板橋華江橋上才發現李男並逮捕，全案不到28分鐘就破獲，起出李男搶奪所得的4000元。依刑法「準強盜」罪及傷害等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，也建請檢察官向法院聲押，避免他再犯案。（編輯：張銘坤）1130422