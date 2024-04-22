花蓮光復女童遭虐 生母與男友涉殺人未遂遭羈押

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮光復鄉1歲多女童20日凌晨失去意識及呼吸，被宋姓生母與同居男友送醫。醫師發現女童頭部重創懷疑虐童通報，花蓮地檢署拘提宋女及男友到案，今天聲請羈押禁見獲准。

花蓮地檢署20日接獲花蓮縣警察局鳳林分局通報，光復鄉1歲4個月女童，於20日凌晨因意識喪失及無呼吸，由其生母宋姓女子（34歲）及其陳姓男友（34歲）送往台北榮民總醫院鳳林分院急救，因病情危急而轉送至花蓮慈濟醫院救治。

醫師發現，女童頭部兩側頂葉及左側顳葉硬腦膜下出血，合併缺氧缺血性腦病變及雙側視網膜出血，評估基本腦幹功能已嚴重受損，符合臨床受虐性腦傷（嬰兒搖晃症候群），為保護女童腦功能施行低溫療法，目前女童因血壓過低而使用兩線升壓劑以維持血壓，病況危急有生命危險。

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花蓮地檢署表示，檢察官卓浚民指揮花蓮縣警察局鳳林分局偵辦，並簽發拘票拘提女童生母宋女及陳男到案，昨天深夜複訊後發現，陳男涉嫌於4月19日中午與宋女通話時，聽聞女童吵鬧，唆使宋女摑掌女童臉頰，之後女童再度哭鬧，宋女又用右掌猛力搧打女童臉部。

檢方認為，宋女、陳男共同涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法殺人未遂罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡、串證之虞，向台灣花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院下午裁准。（編輯：蕭博文）1130422